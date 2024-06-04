Однако такое тепло в регион не дойдет. Жара в области начнется лишь 6 июня.

Однако такое тепло в регион не дойдет. Жара в области начнется лишь 6 июня.

Уже на этой неделе в Омскую область придет долгожданное тепло. Регион окажется в зоне антициклона, который движется с юга России и несет жару до +38 градусов. Однако такое тепло до омичей не дойдет.

Потеплеет в области лишь к 6 июня. В этот день синоптики прогнозируют до +23 градусов. При этом в регион придут очередные грозы и дожди.