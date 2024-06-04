При этом мужчины региона чаще женщин готовы сменить место жительства из-за трудоустройства.

При этом мужчины региона чаще женщин готовы сменить место жительства из-за трудоустройства.

Более 22 % жителей Омской области готовы к переезду в другой регион ради работы. 15 % из них согласны переехать в Москву, 12 % – в Санкт-Петербург. Также в списке оказались Новосибирск, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Тюмень и Калининград.

При этом более 60 % из тех, кто готов уехать в другой регион, опытные специалисты, имеющие стаж минимум 6 лет. Большая часть из них имеют высшее образование.

– Специалисты, рассматривающие работу вне родного региона, чаще всего готовы трудоустраиваться на позиции менеджеров по продажам и работе с клиентами (7 %), программистов и разработчиков (5 %), руководителей проектов и администраторов (по 4 %), – говорится в исследовании hh.ru.

При этом мужчины региона чаще женщин готовы сменить место жительства из-за трудоустройства.