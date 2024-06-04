К своим обязанностям Марк Рогозин приступил еще вчера. Мэру Сергею Шелесту он знаком по работе в омском подразделении «Росводоканала».
Департамент контроля омской мэрии получил нового начальника. Им стал Марк Рогозин.
– Знаю его по омскому подразделению Росводоканала. Опытный юрист, человек, умеющий работать в команде, четко выполнять поставленные задачи. Посмотрим, как будет выстраиваться процесс, договорились с главами округов вернуться к теме контрольных функций в ноябре, когда будут видны результаты деятельности нового руководителя, – прокомментировал назначение мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, что около месяца назад пост главы депконтроля покинул Алексей Задорожный. Тогда высказывались предположения, что он мог уволиться из-за получения прокурорского представления за плохое содержание дорог. Тогда же Сергей Шелест говорил, что предстоит решать, в каком виде будет существовать департамент: по-прежнему как единая структура, либо контрольные функции вернутся в округа.