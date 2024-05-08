Директор департамента контроля Алексей Задорожный мог уволиться после получения представления от прокуратуры за неудовлетворительное содержание дорог.

Директор департамента контроля Алексей Задорожный мог уволиться после получения представления от прокуратуры за неудовлетворительное содержание дорог.

Сегодня, 8 мая, директор департамента контроля Омска Алексей Задорожный работает последний день. Официально он написал заявление об уходе по собственному желанию. По неофициальным данным, чиновник уходит на некую более выгодную для себя должность.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале дал понять, что косвенной причиной отставки Задорожного стало перераспределение полномочий департамента контроля и передача их в городские округа. Однако есть и другой более значимый триггер, который мог побудить главу ведомства написать заявление.

– Судя по всему, Алексей Задорожный уволился после получения представления прокуратуры за плохое содержание дорог. Именно департаменту контроля сейчас поручено нести эту функцию. Глава ведомства мог уйти, что называется, на эмоциях, – предположил источник «Омск-информа», знакомый с ситуацией.

Новое место работы Алексея Задорожного неизвестно. Департамент контроля он возглавлял с апреля 2022 года.