По словам главы города, руководство, которое возглавлял Алексей Задорожный, ждет большие перемены. Его судьбу решат главы округов и других департаментов.
Глава города Сергей Шелест прокомментировал отставку руководителя департамента контроля омской мэрии Алексея Задорожного. Он покидает свой пост завтра, 8 мая. Чиновник занимал этот пост с 2022 года.
– Команда мэрии остается без столь опытного специалиста, но каждый человек вправе сам определять свою судьбу, желаю ему всяческих успехов на новом поприще. Нам же предстоит определить судьбу департамента контроля и решить, в каком виде он будет существовать дальше: будет ли это, как сейчас, единая структура, либо контрольные функции вернутся в округа, а в мэрии останется лишь управление, – написал мэр в своем телеграм-канале.
Чтобы определиться с эффективной для нужд города моделью, Шелест дал поручение главам округов и руководителям смежных департаментов сформировать свои мнения по данному вопросу. Когда будет принято окончательное решение о судьбе департамента контроля, не уточняется.