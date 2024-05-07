Омск-Информ
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·Политика

Алексей Задорожный решил покинуть свой пост по собственному желанию.
Директор департамента контроля Алексей Задорожный покидает свою должность. Об этом заявили на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Омского горсовета. 
Завтра чиновник будет работать в мэрии последний день. Он решил уйти из департамента по собственному желанию.
Задорожный работал в мэрии с 2008 года, департамент контроля он возглавил в 2022 году. Временно исполнять обязанности директора ведомства будет первый заместитель Ольга Червиченко.
·Политика

Алексей Задорожный решил покинуть свой пост по собственному желанию.
Директор департамента контроля Алексей Задорожный покидает свою должность. Об этом заявили на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Омского горсовета. 
Завтра чиновник будет работать в мэрии последний день. Он решил уйти из департамента по собственному желанию.
Задорожный работал в мэрии с 2008 года, департамент контроля он возглавил в 2022 году. Временно исполнять обязанности директора ведомства будет первый заместитель Ольга Червиченко.