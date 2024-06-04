Также ради хорошей зарплаты омичам предлагают поехать на моря.

Также ради хорошей зарплаты омичам предлагают поехать на моря.

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел анализ вакансий, размещенных на своем сервисе в Омской области, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в июне. В него вошли вакансии с доходом от 120 до 300 тыс. рублей.

До 300 тыс. рублей в Омске может заработать офтальмолог-витреоретинальный хирург. В обязанности специалиста входят полный спектр хирургии заднего отрезка глаза, весь комплекс оптико-реконструктивной хирургии при тяжелых травматических повреждениях глаза, проведение операций при патологии центрального отдела сетчатки.

До 160 тысяч могут заработать омичи, если устроятся машинистом железнодорожно-строительной машины. Предполагается разъездной характер работы. Соискатели должны будут управлять железнодорожно-строительными машинами и силовыми установками, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, выявлять и устранять неисправности узлов, агрегатов и механизмов машины. Сотрудников готовы обучить с нуля. Среди приятных бонусов можно отметить программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также организацию детского отдыха и компенсацию оплаты детского сада.

Примерно столько же может заработать в Омске ветеринарный врач, который будет вести прием домашних животных и проводить необходимые манипуляции. Молодых ветеринаров готовы обучать.

Ведущему инженеру-электронщику отдела автоматизации готовы платить до 150 тыс. рублей. Для этого нужно будет разрабатывать средства диагностики и системы управления технологическим оборудованием, а также электрические принципиальные схемы. Кроме того, нужно участвовать в создании, наладке, испытаниях, сдаче в работу и последующем обслуживании технологического оборудования.

Вахтенный матрос с опытом работы на буксирном судне может заработать до 120 тысяч. Омичам предлагают работать с июня по ноябрь на морях – Белом, Баренцевом и Карском.