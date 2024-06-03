В небе над Омском можно было заметить гало.

В небе над Омском можно было заметить гало.

Сегодня, 3 июня, омичи могли наблюдать необычное оптическое явление – гало. Это своего рода радуга, которая обволакивает солнце. Гало появляется из-за дисперсии в мельчайших кристалликах льда, которые вращаются в атмосфере.

Фотографии гало появились в паблике Омской епархии. Отметим, что именно в это время в Успенском соборе находится Казанская икона Божией Матери.

Эксперты отмечают, что смотреть на гало незащищенными глазами не стоит: необходимо надеть солнцезащитные очки.