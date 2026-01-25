Носил царское облачение и женский платок: о единственном омском юродивом поставили спектакль

Геннадий Чернятьев выглядел максимально странно. Но рисовал на божественные темы просто великолепно.

скрин обложки книги-альбома Г. Крамора

Православный театр «Мир» поставил в Омске моноспектакль по пьесе Игоря Косицына и Татьяны Чертовой «Геночка» (16+). В главной роли задействован артист Городского драматического театра имени Л. И. Ермолаевой Александр Тихонов.

– Спектакль посвящен нашему земляку, несшему подвиг юродивого ради Христа, – сообщают в Омской епархии.

Герой пьесы – Геннадий Николаевич Чернятьев (1929–1995), самобытный талантливый художник-орнаменталист и тот, кого называют «блаженными» или «Христа ради юродивыми». Его родиной была Тара, жил он в Ишиме. Нередко бывал и в Омске, о чем есть записи в дневниках архиепископа Омского и Тюменского Максима (Крохи) (1974–1986).

«Дурачок Геночка»

Почти в каждом городе есть такой странный человек, которого называют блаженным или чаще дурачком. Поступки его не вписываются в рамки нормальной жизни, сегодня сказали бы о таком поведении как о сплошном эпатаже. Однако люди это до крайности безобидные.

В православии блаженный юродивый – сподвижник, который добровольно принимает личину безумца, притворяясь глупым или странным, чтобы скрыть свои духовные добродетели, обличать грехи мира и достичь высшего смирения и единения с Богом.

Таким был и Геночка, единственный признанный Омской епархией блаженный. Стоит отметить, что изначально слово «дурак» вообще было нецерковным именем-оберегом и не считалось ругательством.

Геннадий Чернятьев родился в Таре, отец, как утверждается, был офицером Белой гвардии, однако воспитывал его отчим. Жила семья у Никольского собора, который официально закрыли в 1938 году, после разрушили. Однажды Гены не было дома два дня, позже его помогли найти на колокольне, откуда уже были сняты колокола. По одной из версий, именно после этого он стал странным, однако говорят еще и о перенесенном менингите. Впрочем, он всегда был не от мира сего.

В 1949 году семья переехала в Ишим, где блаженный прожил до своей кончины в 1995 году. Геннадий стал местной достопримечательностью. В 2004 году один из соборов города получил колокол в честь блаженного Христа ради юродивого Геннадия.

Ходил в мундире, рисовал иконы

В молодости ходил он по улицам в блестящей сымитированной форме офицера царских времен: все воинские аксессуары были тщательным образом скопированы и изготовлены из обычной жестянки. Фото в таком облачении использовано для афиши спектакля.

скрин книги-альбома Г. Крамора

Точно так же мастерил царское облачение со скипетром и короной. В последние годы носил женский платок и фартук с карманом, красил брови и наносил румяна чем придется. И зимой, и летом был босым. В общем, выглядел вызывающе колоритно.

При этом рисовал так, что по его эскизам варили из металла потрясающей красоты церковные ворота, входные группы храмов, от руки писал обложки акафистов для соборов, создавал украшенные орнаментом листы с текстами молитв, рисовал иконы. Выполнял любые оформительские работы.

Именно орнамент стал его художественным увлечением, абсолютно симметричный рисунок поражает до сих пор выверенностью линий и узоров.

И книга, и спектакль

Жизнь Геннадия и сам он впечатляюще действуют на окружающих. Биографом единственного официального омского блаженного стал ученый секретарь Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Геннадий Крамор. В 2019 году он презентовал книгу-альбом «Тайна блаженного Геннадия. Жизнь – орнамент – молитва» в Центре краеведческой информации библиотеки имени Пушкина в Омске.

Центр краеведческой информации ОГОНБ им. А.С. Пушкина

Он рассказал, что издание книги стало настоящим народным проектом города Ишима, многие помнили странного Геннадия. Формат был избран верный – книга-альбом. Некоторые работы блаженного были опубликованы впервые. И впервые мир увидел, что это был настоящий художник со своим стилем.

По книге Крамора был написан сценарий. Премьера моноспекталя состоялась в декабре 2025 года в храме великомученницы Татианы при ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. В январе его посмотрели в Омской духовной семинарии.

Не исключено, что на волне интереса к фигуре омского блаженного о нем снимут фильм или создадут еще что-то впечатляющее в память о Геннадии.