При этом каждый десятый омич считает, что скучных профессий не бывает вовсе.

При этом каждый десятый омич считает, что скучных профессий не бывает вовсе.

Омичи рассказали, какие профессии они считают интересными, а какие – скучными. Среди самых унылых должностей оказались охранники, бухгалтеры и офисные работники. Также в список попали продавцы, сторожи, вахтеры, архивариусы и библиотекари. При этом каждый десятый омич считает, что скучных профессий не бывает вовсе, сообщает SuperJob.

Самыми интересными, по мнению омичей, яаляются профессии врачей и инженерно-технических сотрудников. Кроме того, жители региона считают увлекательными должности дизайнеров, тревел-блогеров, космонавтов, ученых, учителей и программистов. Некоторые отметили, что профессии водителя, менеджера по туризму, актера и юриста интересны тем, что позволяют побывать в разных местах.

Для мужчин в регионе наиболее привлекательными являются должности инженерных специальностей, космонавтики, для женщин – медицины и научно-исследовательской работы.