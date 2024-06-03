При этом каждый десятый омич считает, что скучных профессий не бывает вовсе.
Омичи рассказали, какие профессии они считают интересными, а какие – скучными. Среди самых унылых должностей оказались охранники, бухгалтеры и офисные работники. Также в список попали продавцы, сторожи, вахтеры, архивариусы и библиотекари. При этом каждый десятый омич считает, что скучных профессий не бывает вовсе, сообщает SuperJob.
Самыми интересными, по мнению омичей, яаляются профессии врачей и инженерно-технических сотрудников. Кроме того, жители региона считают увлекательными должности дизайнеров, тревел-блогеров, космонавтов, ученых, учителей и программистов. Некоторые отметили, что профессии водителя, менеджера по туризму, актера и юриста интересны тем, что позволяют побывать в разных местах.
Для мужчин в регионе наиболее привлекательными являются должности инженерных специальностей, космонавтики, для женщин – медицины и научно-исследовательской работы.