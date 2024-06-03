Суд дал убийце 14 лет колонии, однако защита подала жалобу. Впрочем, на приговор она не повлияла.

Суд дал убийце 14 лет колонии, однако защита подала жалобу. Впрочем, на приговор она не повлияла.

Адвокаты жителя села Цветнополье Азовского района, убившего свою жену с особой жестокостью, не согласились с приговором Омского областного суда и подали жалобу. Ее рассмотрел Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске.

Напомним, ужасающее по своей жестокости преступление произошло в Цветнополье 30 июня 2023 года. Пьяный местный житель на почве ревности облил свою жену бензином и поджег. Женщине удалось выжить, однако через несколько недель она скончалась от полученных травм.

– Приговором Омского областного суда от 21.02.2024 мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также суд постановил взыскать с него в счет возмещения причиненного морального вреда в пользу матери и сына погибшей 1,6 млн рублей, – напомнили в Омском областном суде.

Рассмотрев жалобу, апелляционный суд в Новосибирске оставил ее без удовлетворения, а приговор Омского областного суда – без изменения.