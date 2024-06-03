Суд дал убийце 14 лет колонии, однако защита подала жалобу. Впрочем, на приговор она не повлияла.
Адвокаты жителя села Цветнополье Азовского района, убившего свою жену с особой жестокостью, не согласились с приговором Омского областного суда и подали жалобу. Ее рассмотрел Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске.
Напомним, ужасающее по своей жестокости преступление произошло в Цветнополье 30 июня 2023 года. Пьяный местный житель на почве ревности облил свою жену бензином и поджег. Женщине удалось выжить, однако через несколько недель она скончалась от полученных травм.
– Приговором Омского областного суда от 21.02.2024 мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также суд постановил взыскать с него в счет возмещения причиненного морального вреда в пользу матери и сына погибшей 1,6 млн рублей, – напомнили в Омском областном суде.
Рассмотрев жалобу, апелляционный суд в Новосибирске оставил ее без удовлетворения, а приговор Омского областного суда – без изменения.