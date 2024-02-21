Страшное происшествие произошло 30 июня прошлого года. Мужчина с особой жестокостью расправился со своей женой.

Страшное происшествие произошло 30 июня прошлого года. Мужчина с особой жестокостью расправился со своей женой.

Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу 51-летнего жителя села Цветнополье Азовского района. Он обвинялся в убийстве с особой жестокостью.

Страшное преступление произошло 30 июня прошлого года. Ранним утро сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой. Поводом послужило то, что супруга пришла домой поздно. Тогда он взял канистру с бензином, облил жену и поджег. Женщина выбежала во двор и легла в емкость с водой, тогда муж начал ее топить.

Женщине все равно удалось вырваться, и она добежала до магазина, где ей вызвали скорую помощь. Однако через неделю она скончалась в больнице от полученных травм.

– В ходе следствия обвиняемый вину не признал, пояснив, что возгорание произошло случайно, канистру с бензином он взял, чтобы просто напугать жену, он курил сигарету, и вдруг неожиданно произошло воспламенение. Однако его версия была полностью опровергнута собранными в ходе следствия доказательствами, – рассказали в Следкоме.

Суд приговорил сельчанина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить матери и сыну погибшей 1,6 млн рублей, отметили в областной прокуратуре.