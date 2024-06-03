Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 3 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Всемирный день велосипеда

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 2018 года. Праздник приурочили к 200-летию первого велосипеда, запатентованного в 1818 году немецким профессором бароном Карлом фон Дрезом. Его изобретение называлось «машиной для бега»: первый «официальный» велосипед имел два колеса, седло, руль, но был без педалей. Они появились только через 44 года, когда француз Пьер Лалман придумал конструкцию, похожую на современный велосипед.

Впрочем, есть альтернативная версия – первый велосипед придумали в России. В 1801 году крепостной крестьянин Ефим Артамонов из Тагильского заводского поселка на своем изобретении преодолел путь до Москвы и принял участие в коронации императора Александра I.

Сегодня велосипед – пожалуй, самый доступный, демократичный и экологичный вид транспорта, которым пользуются во всем мире. Кстати, 8 июня состоится праздник «ВелоОмск», в котором традиционно принимают участие тысячи любителей двухколесного транспорта.

День рождения парашюта

3 июня 1785 года в Лондоне французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар показал в работе придуманный им парашют для прыжков с воздушного шара. Поднявшись на высоту 300 метров, изобретатель сбросил оттуда собаку на парашюте. Животное благополучно приземлилось. Спустя год, уже, в Гамбурге француз повторил опыт, спустив с неба на землю барана.

И лишь через 11 лет после этого, 22 октября 1797 года, парашютом воспользовался человек. Это был французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен, совершивший прыжок с высоты 400 метров над парижским парком Монсо.

В России изобретателем парашюта считается Глеб Котельников. Он придумал ранцевый парашют – удобное и надежное средство спасения для летчиков. Патент на свое изобретение Котельников, правда, получил во Франции, это произошло в 1912 году. На родине изобретатель добился признания только при советской власти. Его могила на Новодевичьем кладбище является местом паломничества парашютистов, которые привязывают к расположенным рядом деревьям ленточки для затяжки парашютов.

«Группа крови»

3 июня 1987 года группа «Кино» выпустила песню «Группа крови», ставшую заглавным треком одноименного альбома. Композиция мгновенно стала популярной, альбом, на котором она вышла, принес группе быстрый рост известности.

Альбом получил высокую оценку критиков после выхода и продолжает считаться заметным событием в истории отечественной музыки. В 1999 году радиостанция «Наше радио» отдала песне «Группа крови» первое место в своем рейтинге «100 лучших песен русского рока в XX веке. В 2007 году редакция русской версии журнала Rolling Stone Russia включила песню «Группа крови» в свой список «40 песен, изменивших мир». А в апреле 2011 года бизнесмен Олег Тиньков (признан иноагентом) купил права на песню «Дальше действовать будем мы» с альбома «Группа крови» и сделал ее корпоративным гимном своего банка.

Девушки не заплетают кос

В церковном календаре 3 июня – день памяти Равноапостольных Константина Великого и Елены, а в народном – Оленин день. Чтобы угодить святой Елене, люди предпочитали носить в этот день белые вещи. Одежда темного цвета означала начало черной полосы.

Есть и другие приметы, связанные с праздником. Одна из самых известных – девушкам нельзя заплетать косы, иначе волосы перестанут расти и будут ломкими. А незамужним рекомендовали хотя бы ненадолго прогуляться по двору, чтобы найти суженого и обзавестись семьей.