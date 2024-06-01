ЧП произошло в многоэтажках по улице Шаронова. Причиной стал поврежденный кабель на стройке в Кварталах Драверта.

ЧП произошло в многоэтажках по улице Шаронова. Причиной стал поврежденный кабель на стройке в Кварталах Драверта.

В Омске пять домов по улице Шаронова остались без электроснабжения и горячей воды. Проблемы начались с 8:00 утра. Об этом в социальных сетях рассказали сами местные жители.

– В диспетчерской УК «Полет» говорят, что якобы на стройке в «Кварталах Драверта», порвали экскаватором какой-то кабель. Также сказали, что они сами не знают, когда все восстановят. Кому-то сказали к 11:00 утра, кому-то к 16:00 часам или, возможно, весь день, – пишет автор поста.

По словам местных омичей, такая ситуация в многоэтажках уже не первый раз.