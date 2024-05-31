Начинаются «Большие гастроли» театра из Санкт-Петербурга: омичи в течение недели увидят семь спектаклей, в том числе с участием бывших «академиков».

Начинаются «Большие гастроли» театра из Санкт-Петербурга: омичи в течение недели увидят семь спектаклей, в том числе с участием бывших «академиков».

Уже завтра, 1 июня, «Большие гастроли» на сцене Омской драмы откроет спектакль, являющийся визитной карточкой Театра на Васильевском – «Горе от ума». На пресс-конференции, предваряющий начало гастролей, художественный руководитель-директор Театра на Васильевском, заслуженный деятель искусств России Владимир Словохотов заверил, что большинство артистов омичам хорошо знакомы.

– Мы очень трепетно относимся к Омску, и, когда выбирали репертуар, строили его так, чтобы показать всех, кто есть у нас в театре – в труппе 69 артистов. Кстати, всех их можно увидеть в сериалах. Взяли «Горе от ума» (в постановке главного режиссера театра Руслана Нанавы. – Прим. ред.), «Земля Эльзы» – красивый, умный, интеллигентный спектакль. В Питере на него попасть практически невозможно. Пригласили народного артиста Сергея Паршина из Александринки, – рассказал Владимир Словохотов.

А омские театралы со стажем, конечно же, идут на гастрольные спектакли, чтобы в том числе увидеть бывших «академиков». В разные годы в Омской драме успешно работали сегодняшние питерцы: народный артист России Юрий Ицков, заслуженные артистки России Надежда Живодерова, Илона Бродская, актеры Давид Бродский и Алексей Манцыгин.

Замминистра культуры Омской области Иван Шеин напомнил, что гастроли Театра на Васильевском проходят в рамках празднования 150-летия Омской драмы. Впервые питерский театр приехал в Омск в 2002 году, с тех пор было еще несколько обменных гастролей.

Владимир Словохотов подчеркнул, что гастрольная афиша Омской драмы, в свою очередь, пришлась по душе питерскому зрителю, спектакли шли при аншлагах.

– В зале был восторг! У каждого театра свой почерк, своя тональность. Омский драматический наполнен любовью, – поделился своими ощущениями Словохотов.

Высоко отозвался о театре из Северной столицы директор Омской драмы Виктор Лапухин.

– У всех на слуху Большой драматический театр-БДТ, театр Льва Долина. На самом деле, Театр на Васильевском сегодня в Питере на первом месте стоит. Принимаем его с большим удовольствием на нашей сцене, – признался Лапухин.

Уточним, что «Большие гастроли» продлятся с 1 по 7 июня. На сценах Омского государственного академического театра драмы пройдет 9 показов семи спектаклей Театра на Васильевском: «Горе от ума» (16+), «Долгий рождественский обед» (16+), «Удар судьбы» (18+), «Земля Эльзы» (16+), «Мещане»(16+), «Провинциальные анекдоты»(16+), «Человек из машины» (16+).