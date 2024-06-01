Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 1 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Международный День защиты детей

Этот день призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Учрежден День защиты детей был в ноябре 1949 года в Париже.

День защиты детей в большинстве стран проходит как праздник. Для детей проводятся различные мероприятия, им дарят подарки и угощения. Для взрослых этот день должен напомнить о проблемах, с которыми сталкиваются дети по всему миру: недостаток образования, нехватка пособий, вовлечение во вредный труд, болезни, голод.

По данным ООН, в детский труд вовлечены порядка 160 млн несовершеннолетних. За 20 лет этот показатель сократился на 85,5 млн человек. Есть проблемы и с социальным обеспечением детей: в среднем по миру на поддержку детей тратится лишь 1,1 % ВВП. В некоторых странах Африки эта цифра еще ниже. Остро стоит и проблема голода. С 2022 года из-за недоедания и ослабления иммунной системы пострадали 260 тысяч детей в 15 странах.

День Северного флота в России

1 июня отмечается День Северного флота – профессиональный праздник военнослужащих ВМФ РФ. Этот день установил главнокомандующий ВМФ адмирал Феликс Громов в 1996 году. Дата была выбрана не случайно: 1 июня 1933 года в Мурманске была образована Северная флотилия, состоявшая из части кораблей Балтийского флота, которую позднее преобразовали во флот.

Главные торжества проходят в Североморске, где базируется Северный флот. Каждый год здесь проходит военно-морской парад с участием военных кораблей, подводных лодок и другой боевой техники. Празднования традиционно стартуют с подъема государственного и Андреевского флагов.

В этот день лучших моряков награждают и повышают в звании. Для местных жителей устраивают экскурсии по военным кораблям. Также 1 июня чтят память моряков, павших в боях в годы Великой Отечественной войны. К мемориалам и памятникам возлагают цветы, открывают новые мемориальные доски. Завершается торжество праздничным концертом и артиллерийским салютом.

Учрежден орден Святого Александра Невского

1 июня 1725 года по завещанию Петра I императрицей Екатериной I был учрежден орден Святого благоверного великого князя Александра Невского, который стал третьим российским орденом после ордена Андрея Первозванного и женского ордена Великомученицы Екатерины. Князь-полководец Александр Невский возглавлял борьбу русского народа против немецких и шведских завоевателей.

Орден Святого Александра Невского предназначался для награждения за военные отличия, но затем стал жаловаться «в награду трудов, за отечество подъемлемых». Члены Российского императорского дома являлись наследственными кавалерами этого ордена. Орден Святого Александра Невского был наградой очень высокого достоинства. В мирное время им редко награждали даже высших сановников и генералов. Всего орденом было награждено свыше трех тысяч человек.

Как государственная награда орден был упразднен в 1917 году. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году был учрежден советский орден Александра Невского, которым награждались офицеры Красной Армии. В 2010 году Указом Президента РФ № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» установлено, что орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему России. Его получают жители страны за подвиги и отличия в боях при защите Отечества при нападении на Россию внешнего противника.

День рождения Супермена

1 июня 1938 года вышел первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов – Супермен. Историю о популярном герое придумал Джерри Сигел, а известный всем образ мужчины в облегающем синем костюме с красной буквой S на груди нарисовал художник Джо Шустер.

Сюжет комикса возник на основе библейского сказания о пророке Моисее. Чтобы уберечь сына от гнева фараона, который приказал убивать всех новорожденных еврейских младенцев, мать кладет сына в корзину и пускает по реке. Маленького Моисея находит дочь фараона и усыновляет его. Родители Супермена также спасают своего ребенка. Их родная планета Криптон должна погибнуть, а они помещают своего сына в космическую капсулу, и он попадает на Землю, где обретает новый дом и любящих родителей.

Супермен становится на защиту угнетенных и обиженных и борется с преступниками. Он бессмертен и неуязвим, а убить его может только Криптонит – радиоактивное вещество с его родной планеты.

Катастрофа A330 в Атлантике

Страшное происшествие произошло ночью 1 июня 2009 года. Самолет Airbus A330-203 авиакомпании Air France выполнял плановый межконтинентальный рейс AF447 по маршруту Рио-де-Жанейро – Париж, но через 3 часа и 45 минут после взлета рухнул в воды Атлантического океана и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 228 человек – 216 пассажиров и 12 членов экипажа.

На сегодняшний день это происшествие остается крупнейшей катастрофой в истории гражданской авиации Франции. В качестве причин катастрофы называются атмосферное обледенение трубок Пито в самолете, после чего произошло отключение автопилота. Также причиной авиакатастрофы считаются несогласованные действия экипажа, приведшие к падению самолета.