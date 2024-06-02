Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 2 июня произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

День здорового питания

Впервые в нашей стране этот необычный праздник отметили более десятилетия назад. Это было своего рода ответом на западный День обжорства. Оно, кстати, в комплексе с малоподвижным образом жизни и отсутствием хотя бы небольших физических нагрузок, ведет к бедам для здоровья. И, как следствие – к печальным последствиям для людей.

Но число людей с избыточным весом все равно растет с каждым годом, а ВОЗ дает неутешительные прогнозы, что этот недостаток будут иметь до 41 % всего населения земного шара. А в России число упитанных снизилось. Хочется верить, что из-за того, что им действительно хочется быть стройными, а не из-за невысокой зарплаты.

Чтобы рацион можно было считать здоровым, его основу должны составлять зерновые продукты, овощи, фрукты и ягоды, рыба, нежирное мясо, растительные масла для заправки салатов и приготовления пищи. Также рекомендуется варить и запекать пищу вместо жарки и выпивать не менее 1,5 литра жидкости в день.

День рождения Байконура

Даже самые крупные объекты когда-то появляются с нуля. Так получилось и с крупнейшим в мире космодромом. Проект Байконура своей директивой утвердил Генеральный штаб СССР ровно 69 лет назад, 2 июня 1955 года.

Два с половиной года спустя новый космодром стал свидетелем начала космической эры: отсюда 4 октября 1957 года запущен первый искусственный спутник Земли. Ну а 12 апреля 1961 года проводил в полет первого человека – Юрия Гагарина.

Построен космодром, как известно, на территории Казахской ССР. Вместе с одноименным городом он образует целый комплекс, состоящий из 15 стартовых площадок для запуска ракет-носителей, четыре пусковые установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов и так далее. Инфраструктура там впечатляющая. Впечатляющей была и статистика: долгое время Байконур оставался мировым лидером по количеству пусков. Лишь с 2016 года его обогнал космодром на мысе Канаверал в США.

С распадом СССР наступил кризис и в деятельности космодрома. В 2009 году российские военные практически полностью покинули Байконур. Сегодня Россия арендует космодром у казахстанской стороны, а пилотируемые пуски намерена осуществлять с космодрома Восточный в Амурской области.

Коронация Елизаветы II

В этот день в 1953 году Елизавета II, старшая дочь Георга VI, официально стала королевой Великобритании. Коронация, проходившая в Вестминстерском аббатстве, впервые транслировалась по телевидению. Церемония собрала солидную аудиторию: ее посмотрели 27 млн телезрителей.

К этому моменту 27-летняя царственная особа уже привыкла к короне. В буквальном смысле: до коронации она почти месяц носила этот символ власти на голове, не расставаясь с ним даже во время приема пищи. Так она тренировалась уверенно чувствовать себя в королевском одеянии. Корона сделана из чистого золота и в нее вмонтировано 275 драгоценных камней. Ежедневно носить три килограмма на голове испытание нелегкое даже с моральной точки зрения. О физическом дискомфорте и спорить не приходится.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Преемником, как известно, стал ее сын принц Чарльз, принявший имя Карла III.

Расстрел участников беспорядков в Новочеркасске

Строго говоря, те трагические события 62-летней давности в Ростовской области проходили в течение трех дней – 1–3 июня. Поводом для народного гнева стало повышение руководством СССР цен в стране. Работникам Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного еще и понизили зарплату. Они решили поговорить с директором Борисом Курочкиным.

Во время напряженной беседы он, по некоторым данным, обронил неосторожную фразу: «Не хватает денег на пирожки с мясом, ешьте с ливером». Что-то подобное почти за 200 лет до этого уже говорили представители власти во Франции, и тогда это закончилось плохо. Как и здесь. Народное недовольство переросло в бунт. Советский лидер Никита Хрущев потребовал остановить его любой ценой. Силы милиции, армии и КГБ применили оружие. Погибло 24 человека, это по официальным данным.

В августе того же года семерых зачинщиков беспорядков суд приговорил к расстрелу. Спустя 34 года их реабилитировали. Ну а власти уже независимой России называли истинными виновниками трагедии партийное руководство.

Новочеркасская трагедия стала закатом политической карьеры Никиты Хрущева.

Италия стала республикой

Спустя год после окончания Второй мировой войны одна из стран, выступавшая на стороне фашистской Германии, сделала свой выбор. На общенациональном референдуме итальянцы выбрали республиканскую форму правления, отвергнув монархию. Членов правящей Савойской династии изгнали из страны за сотрудничество с фашизмом.

Монархия, впрочем, и так держалась на честном слове. Виктор Эммануил IIIотрекся от престола еще в мае. Сменивший отца Умберто II продержался на престоле 34 дня и был низложен.

Флагом Италии осталось прежнее зелено-бело-красное полотнище, но уже без королевского герба.