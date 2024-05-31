Работодатели начали менять политику найма и условия труда.
Производственные компании начали менять политику найма и условия труда из-за дефицита сотрудников. Каждая пятая организация в России готова принять на работу сотрудника без релевантного опыта. Еще почти 40 % компаний готовы трудоустраивать начинающих специалистов, сообщает «Газета.Ru».
– Производственный комплекс особенно остро ощущает нехватку рабочих рук. Дефицит вынуждает компании пересматривать условия найма и удержания персонала, – отметил операционный директор Ventra Лусине Абгарян.
Такой подход вынуждает работодателей менять и сроки адаптации новичков. В 37 % организаций они выросли на месяц, в 32 % – на 2 месяца, в 7 % – на 3 месяца. В компаниях отмечают, что потратить время на обучение гораздо выгоднее, нежели терять рабочую силу.
Также предприятия меняют и другие критерии. 32 % из них готовы брать на работу людей старшего возраста, 18 % могут трудоустроить людей, не знающих русский язык, в 12 % организаций начали нанимать работников с судимостью.