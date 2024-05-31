Жители региона рассказали, с какими вредными привычками у своих партнеров они не смогут смириться.

Жители региона рассказали, с какими вредными привычками у своих партнеров они не смогут смириться.

Омичи рассказали, как они относятся к вредным привычкам. Оказалось, что треть жителей регина не переносят курение, половина представительниц прекрасного пола отметили, что для них неприемлемо злоупотребление алкоголем, выяснил дейтинг-сервис Mamba.

При этом около 70 % женщин области признались, что всегда обращают внимание на наличие вредных привычек у своего партнера. Мужчины оказались более лояльны к наличию пагубных пристрастий у своей половины – около 50 % из них изначально не смотрят на то, есть ли у женщины какие-нибудь вредные привычки.

Больше всего в своих партнерах омичей раздражает курение. Об этом рассказали 60 % мужчин. Чуть более 25 % отметили, что женщина с сигаретой выглядит сексуально только в фильмах или рекламе. О такой же нетерпимости к табаку заявили 68 % омичек. Большинство тех, кто терпимо относятся к курению второй половины, сами имеют такое же пристрастие.

Для 30 % женщин и 26 % мужчина наличие подобной вредной привычки у потенциального партнера стало бы причиной не вступать в отношения. При этом половина опрошенных считают, что просить женщину бросить курить нельзя. Сами омички признались, что могут озвучить такое предложение своему возлюбленному. Почти 70 % омичей отметили, что готовы бросить курить ради любимой женщины.

Кроме того, омичи не переносят женский шопоголизм и неумение обращаться с финансами. Женщины, в свою очередь, не любят, когда мужчины злоупотребляют алкоголем, курят и страдают лудоманией.