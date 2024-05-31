Омск-Информ
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·Общество

Инцидент произошел в многоэтажках в Октябрьском округе. 
Омичи, живущие в домах №№ 38, 40, 42. 42а, 44 на 4-й Транспортной пожаловались на отключение горячей воды. По словам горожан, плановое отключение у них уже было в начале мая, теперь отключили просто для ремонта.
— Невозможно дозвониться. На объявлениях разные номера. С 28 мая стали появляться странные объявления, причем с пометками от руки. Работ никаких не ведется и близко. Мало того, что на улице почти минус и отключено отопление, так еще и непонятные отключения горячей воды. В домах по 10 градусов. Постоянно работают обогреватели, — сообщается в посте-жалобе.
Ранее в Омске публиковали график профилактических отключений горячей воды.
·Общество

Инцидент произошел в многоэтажках в Октябрьском округе. 
Омичи, живущие в домах №№ 38, 40, 42. 42а, 44 на 4-й Транспортной пожаловались на отключение горячей воды. По словам горожан, плановое отключение у них уже было в начале мая, теперь отключили просто для ремонта.
— Невозможно дозвониться. На объявлениях разные номера. С 28 мая стали появляться странные объявления, причем с пометками от руки. Работ никаких не ведется и близко. Мало того, что на улице почти минус и отключено отопление, так еще и непонятные отключения горячей воды. В домах по 10 градусов. Постоянно работают обогреватели, — сообщается в посте-жалобе.
Ранее в Омске публиковали график профилактических отключений горячей воды.