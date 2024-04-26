Двухнедельные отключения горячей воды в Омске начнутся уже в 20 числах мая. Первые воду лишатся жители центра.

Двухнедельные отключения горячей воды в Омске начнутся уже в 20 числах мая. Первые воду лишатся жители центра.

«Омск РТС» опубликовала летний график отключения горячей воды в домах, которые получают ее от теплоисточников «Омск РТС» и «ТГК-11». Первыми ощутят на себе ограничения жители центра. Они лишатся комфорта с 21 мая по 3 июня.

С 4 июня по 17 июня воду отключат на Левом берегу: на улицах Ватутина, Дианова, Волгоградской, Лукашевича, на бульваре Кузьмина и других улицах.

Дважды за лето воды не будет у жителей Нефтяников – с 5 по 10 июня и с 5 по 12 августа. С 19 июня по 2 июля горячей воды лишится поселок Биофабрика, бульвар Победы, 16-й Военный городок и ряд других улиц.

С 25 июня по 8 июля ограничения снова ждут часть Левого берега и Нефтяников: район бульвара Архитекторов, улица Перелета, проспект Комарова, а также улицы Менделеева, Энтузиастов и другие.

С 11 июля по 24 июля без горячей воды останутся набережная Тухаческого, улицы Волочаевская, «Амур» и Старгород. Последними, с 30 июля по 12 августа, отключения ждут жителей Московки, поселка Чкаловского и района улицы Богдана Хмельницкого.

Подробный график отключения горячей воды можно посмотреть на сайте «Омск РТС».