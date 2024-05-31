Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. В последний день весны, 31 мая, произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Всемирный день блондинок

Есть две версии происхождения праздника. Согласно первой из них, его придумали блондинки-адвокатессы из США, которых надоели постоянные шуточки коллег-мужчин, намекавших на низкий уровень интеллекта обладательниц светлых волос. Они решили бороться за свои права и объявили День блондинок.

Вторая версия связана с фильмом «Блондинка в законе», которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрел популярность и в других странах. В этот день проходят парады блондинок, конкурсы среди них с награждением лучших представительниц светловолосых красавиц.

Кстати, за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 % от общего числа жителей планеты. Больше всего их в Финляндии.

Начало строительства Транссибирской магистрали

31 мая 1891 года недалеко прошла торжественная церемония закладки Великого Сибирского Пути – Транссибирской магистрали. В мероприятии участвовал цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. Он лично отвез тачку земли на полотно дороги.

Транссиб – это самая длинная железная дорога в мире (около 10 тыс. км), она проходит через 87 российских городов, пересекает 16 крупных рек, через нее проходит более 50% внешнеторговых и транзитных грузов. Своему бурному развитию в начале XX века Омск обязан именно Транссибу, по нему же в начале Великой Отечественной войне в город перевезли десятки заводов, что дало еще один мощный толчок в развитии столицы Прииртышья.

Биг-Бен

31 марта 1859 года в Лондоне запустили огромные часы с колоколом внутри. На момент отливки он был самым большим и тяжелым (около 14 тонн) в Великобритании и получил имя Биг-Бен. А вскоре так стали называть и всю Часовую башню Вестминстерского дворца, на которой установлены эти часы с колоколом. Они являются третьими по размеру в мире: общая масса – 5 тонн, диаметр циферблата – 7 метров, длина стрелок – 2,7 и 4,2 метра.

Биг-Бен давно считается одной из визитных карточек Лондона и Великобритании в целом. Фраза «Точность – вежливость королей» в полной мере относится к этим часам.

«Титаник» спущен на воду

31 мая 1911 года на верфи «Харленд энд Вулф» в Белфасте (Великобритания) спустили на воду знаменитый трансатлантический лайнер. На церемонию пришли около 100 тыс. человек.

Длина корабля составляла 260 метров, водоизмещение – 52 тыс. тонн. Для обеспечения безопасности корабль имел двойное дно, а его корпус разделяли 16 водонепроницаемых отсеков. Журнал «Шипбилдер» назвал его практически непотопляемым.

В свое первое и единственное плавание по маршруту Саутгемптон (Великобритания) – Нью-Йорк (США) «Титаник» отправился 10 апреля 1912 года. На его борту находились более 2200 человек. Через пять дней, находясь в Атлантическом океане, лайнер столкнулся с айсбергом и затонул. Погибли, согласно разным источникам, от 1400 до 1517 человек. 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

Возрождение Янтарной комнаты

Знаменитый кабинет из янтаря, установленный в 1743 году для убранства официальной резиденции императрицы Елизаветы Петровны в Зимнем дворце, пропал в годы Великой Отечественной войны. Фашисты вывезли Янтарную комнату в Кенигсберг и выставили для всеобщего обозрения в одном из залов местного замка. Весной 1945 года германская армия бежала из города, а комната исчезла в неизвестном направлении. Поиски шли много лет, но ничего не дали.

Советские власти решили воссоздать Янтарную комнату в былом великолепии. Работа началась в 1979 году и шла почти четверть века. Торжественное открытие возрожденной Янтарной комнаты состоялось 31 мая 2003 года в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Максимально достоверно воспроизведенная Янтарная комната располагается в Екатерининском дворце в государственном музее-заповеднике «Царское село».

Федот Овсяник

В последний день весны православные вспоминают святого Феодота. В народе его прозвали Федотом Овсяником, так как считалось, что день благоприятен для посева овса.

Считалось, что на Федота «последний дуб лист развернет». Если примета сбывалась, ждали хороший урожай. При этом нельзя было устраивать шумные застолья, чтобы не накликать несчастье в дом, и оборачиваться, если кто-то позвал на улице. Считалось, что из-за этого можно… потерять память.