Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Сажа и пепел покрыли автомобили в Октябрьском округе. Это второй подобный случай за месяц.
Жители Октябрьского округа вновь пожаловались на выбросы сажи. Омичи сообщают, что утром их машины оказались в пепле и саже. 
– Выбросы на ул. 25 Линия, район завода Попова и в Октябрьском районе, ул. П. Осминина, – сообщили горожане.
О подобной проблеме омичи говорили еще 21 мая. Тогда после жалоб омская природоохранная прокуратура начала проверку. К надзорным мероприятиям привлекли сотрудников Сибирского управления Росприроднадзора, региональных Минприроды и управления Роспотребнадзора.
·Происшествия

Сажа и пепел покрыли автомобили в Октябрьском округе. Это второй подобный случай за месяц.
Жители Октябрьского округа вновь пожаловались на выбросы сажи. Омичи сообщают, что утром их машины оказались в пепле и саже. 
– Выбросы на ул. 25 Линия, район завода Попова и в Октябрьском районе, ул. П. Осминина, – сообщили горожане.
О подобной проблеме омичи говорили еще 21 мая. Тогда после жалоб омская природоохранная прокуратура начала проверку. К надзорным мероприятиям привлекли сотрудников Сибирского управления Росприроднадзора, региональных Минприроды и управления Роспотребнадзора.