На них жаловались омичи сегодня утром. В ходе проверки выявят источники выбросов и концентрацию вредных веществ в воздухе.

На них жаловались омичи сегодня утром. В ходе проверки выявят источники выбросов и концентрацию вредных веществ в воздухе.

Омская природоохранная прокуратура начала проверку выбросов сажи, на которые омичи жаловались сегодня утром. К проверке подключены сотрудники Сибирского управления Росприроднадзора, региональных минприроды и управления Роспотребнадзора.

– Поводом для проведения проверки послужили сообщения средств массовой информации о выбросах загрязняющих веществ, прошедших на территории Октябрьского округа г. Омска. В ходе проверки будут проведены надзорные мероприятия в целях установления возможных источников выбросов, фиксации наличия превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Если возникнут основания, то после проверки надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня сообщалось, что в утром Чкаловском поселке автомобили покрылись пеплом и сажей. В выбросах омичи винят разные предприятия.