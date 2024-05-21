Омск-Информ
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·Происшествия

В выбросах горожане винят местные предприятия.
Омичи снова пожаловались в соцсетях на загрязнение воздуха. По словам горожан, к утру машины в Чкаловске покрылись пеплом и сажей. В выбросах горожане винят разные предприятия, но, кто на самом деле загрязняет воздух, неизвестно.
Отметим, что в минувшее воскресенье в Омске произошли выбросы сероводорода. В Ленинском округе зафиксировали 1,5 ПДК этого вещества.
·Происшествия

В выбросах горожане винят местные предприятия.
Омичи снова пожаловались в соцсетях на загрязнение воздуха. По словам горожан, к утру машины в Чкаловске покрылись пеплом и сажей. В выбросах горожане винят разные предприятия, но, кто на самом деле загрязняет воздух, неизвестно.
Отметим, что в минувшее воскресенье в Омске произошли выбросы сероводорода. В Ленинском округе зафиксировали 1,5 ПДК этого вещества.