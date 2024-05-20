Токсичный газ вдыхали накануне жители одного из городских округов.

Токсичный газ вдыхали накануне жители одного из городских округов.

В минувшее воскресенье, 19 мая, в Омске произошли выбросы сероводорода. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация этого вещества в воздухе Ленинского округа превысила предельно допустимую норму в 1,5 раза. Уровень загрязнения воздуха оценили как «повышенный».

Отметим, что сероводород очень токсичен. В небольших количествах он вызывает головокружение, головную боль, тошноту и рвоту.

В других округах превышений ПДК не наблюдалось. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни уровень загрязнения будет пониженным.