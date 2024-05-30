Омск-Информ
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·Авто

Проезд по ней будет запрещен почти трое суток.
Завтра в 22:00 в Омске перекроют часть улицы Шаронова от Перелета до проезда к дому № 32 на 2-й Рыбачьей. Ограничения продлятся до 06:00 3 июня. Как сообщили в мэрии, в это время дорогу будут ремонтировать. 
Объехать перекрытый участок можно по улицам Крупской и Перелета. Участников дорожного движения просят выполнять требования временно установленных дорожных знаков и сигналов регулировщиков.
Ранее в мэрии сообщили, какие улицы перекроют в Омске для «Зеленого марафона» 1 июня и  «ВелоОмска» 8 июня.
·Авто

Проезд по ней будет запрещен почти трое суток.
Завтра в 22:00 в Омске перекроют часть улицы Шаронова от Перелета до проезда к дому № 32 на 2-й Рыбачьей. Ограничения продлятся до 06:00 3 июня. Как сообщили в мэрии, в это время дорогу будут ремонтировать. 
Объехать перекрытый участок можно по улицам Крупской и Перелета. Участников дорожного движения просят выполнять требования временно установленных дорожных знаков и сигналов регулировщиков.
Ранее в мэрии сообщили, какие улицы перекроют в Омске для «Зеленого марафона» 1 июня и  «ВелоОмска» 8 июня.