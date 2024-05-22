Движение транспорта ограничат в первый день лета.

Движение транспорта ограничат в первый день лета.

В День защиты детей, 1 июня, на Левобережье Омска перекроют несколько улиц для проведения «Зеленого Марафона». Ограничения будут действовать с 9:00 до 14:00.

Дороги, которые перекроют:

дублер Лукашевича от Шаронова до проезда между «Лентой» и ареной;

проезд между «Лентой» и ареной;

проезд между ареной и DNS;

Шаронова от дороги к дому № 22 на Лукашевича до второго съезда на парковку.

С 6:00 до 14:00 также нельзя будет парковаться вдоль дублера Лукашевича, напротив арены и вдоль Шаронова.

В связи с перекрытием изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы будут двигаться в объезд по Лукашевича, Крупской и Перелета.