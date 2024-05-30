Омск-Информ
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·Общество

До конца недели в регионе ожидается температура ниже нормы – от +2 до –4 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально низкие температуры в 12 регионах Сибири и Урала. В список попала и Омская область. По его словам, температура воздуха опустится до 7–11 градусов ниже климатической нормы.

– Очень холодно до конца недели в самых густонаселенных районах Сибири: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии. Там тоже на 7–11 градусов температура ниже нормы, от +2 до –4 градусов в этих регионах, – заявил Вильфанд.

Отметим, что по прогнозу омских синоптиков к выходным в регионе станет теплее. Столбик термометра поднимется до +18 градусов.

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·Общество

До конца недели в регионе ожидается температура ниже нормы – от +2 до –4 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально низкие температуры в 12 регионах Сибири и Урала. В список попала и Омская область. По его словам, температура воздуха опустится до 7–11 градусов ниже климатической нормы.

– Очень холодно до конца недели в самых густонаселенных районах Сибири: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии. Там тоже на 7–11 градусов температура ниже нормы, от +2 до –4 градусов в этих регионах, – заявил Вильфанд.

Отметим, что по прогнозу омских синоптиков к выходным в регионе станет теплее. Столбик термометра поднимется до +18 градусов.

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