По словам мэра города Сергея Шелеста, парк уже устарел. Поэтому территорию нужно развивать.

По словам мэра города Сергея Шелеста, парк уже устарел. Поэтому территорию нужно развивать.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о дальнейшей судьбе парка 30-летия ВЛКСМ. По словам градоначальника, территория хорошая, но уже устаревшая.

– Парк необходимо развивать, но делать это надо с умом. Я знаю, что тема парка имени 30-летия ВЛКСМ очень интересует омичей, и могу сказать, что я разделяю их беспокойство, – заявил Шелест.

Сейчас к действующему директору парка Руслану Щербакову есть ряд претензий, которые нужно решать. Кроме того, Следственный комитет и областная прокуратура занимаются вопросом вырубки деревьев.

– По результатам нашей внутренней проверки Щербакову дано 2 месяца на устранение выявленных замечаний, считаем это испытательным сроком, ну и выводы компетентных органов также будем брать во внимание, – добавил мэр.

Срубленные зеленые насаждения компенсируют в ближайшее время. В парке появится 300 новых деревьев.

Также на территории отдыха планируют построить торгово-развлекательный комплекс. Однако разрешение на строительство пока не выдали. Договор аренды должны заключить с компанией «Кедр». Срок действия договора истекает в 2026 году.