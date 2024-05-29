Омск-Информ
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·Спорт

Ему гарантировали 120 млн рублей в год, не считая премий за попадание в тройку бомбардиров и чемпионство.
Спортивный обозреватель Михаил Зислис в своем телеграм-канале рассказал, на каких условиях в «Авангарде» остался нападающий Владимир Ткачев. Часть денег из бонусной части перевели в основную зарплату хоккеиста.
– Теперь нападающий гарантированно получит 120 млн рублей в год и еще 30 в качестве бонусов. Плюс премии за попадание в тройку бомбардиров и чемпионство, которые не учитываются в потолке зарплат, – отметил Зислис.
Ранее сообщалось, что Ткачев в будущем сезоне станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Зарплата Рида Буше, например, составит 95 млн, а Дамиру Шарипзянову заплатят 75 млн.
·Спорт

Ему гарантировали 120 млн рублей в год, не считая премий за попадание в тройку бомбардиров и чемпионство.
Спортивный обозреватель Михаил Зислис в своем телеграм-канале рассказал, на каких условиях в «Авангарде» остался нападающий Владимир Ткачев. Часть денег из бонусной части перевели в основную зарплату хоккеиста.
– Теперь нападающий гарантированно получит 120 млн рублей в год и еще 30 в качестве бонусов. Плюс премии за попадание в тройку бомбардиров и чемпионство, которые не учитываются в потолке зарплат, – отметил Зислис.
Ранее сообщалось, что Ткачев в будущем сезоне станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Зарплата Рида Буше, например, составит 95 млн, а Дамиру Шарипзянову заплатят 75 млн.