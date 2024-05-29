Люди старше 45 лет впервые в этом году обошли молодежь.

Люди старше 45 лет впервые в этом году обошли молодежь.

В этом году в России выросла популярность сервисов кикшеринга. Специалисты «Мегафона» выяснили, кто наиболее часто арендует электросамокаты.

Чаще других на них катаются по-прежнему мужчины, но и женская аудитория постепенно растет. Больше половины любителей электросамокатов – люди от 25 до 44 лет.

Отметим, что в этом году люди старше 45 лет впервые начали кататься чаще, чем молодежь от 18 до 25. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48 %, а число пользователей 25–44 лет – только на 15 %.