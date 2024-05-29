В некоторых из них россиянки получают на треть меньше, чем их коллеги сильного пола.

В некоторых из них россиянки получают на треть меньше, чем их коллеги сильного пола.

Гендерный разрыв в трудовых доходах в России стал максимальным за 11 лет. Как сообщают «Известия», зарплата женщин на крупных и средних предприятиях с учетом всех доплат и премий в 2023 году была на 33 % ниже, чем у мужчин.

Наибольшую разницу в зарплатах зафиксировали в Мурманской области и Камчатском крае. Там женщины получают в среднем на 45 % меньше мужчин. В Забайкальском крае эта разница составляет 41 %.

Сферы с самой большой разницей зарплат:

информация и связь – 37,5 %; культура, спорт и развлечения – 37,3 %; наука и техника – 29,9 %; транспортировка и хранение – 26,8 %; обрабатывающие производства – 26,7 %; сельское хозяйство – 26,7 %; гостиницы и общепит – 25,5 %; торговля – 25,2 %; добыча полезных ископаемых – 23,5 %; административная деятельность – 22,7 %.

– На доходах сказывается вынужденная «нелинейность» женской карьеры – перерывы, связанные с материнством, и необходимость уделять время многочисленным семейным обязанностям, нередко отвлекающим от трудового процесса. Последнее справедливо лишь отчасти: россиянки работают всего на два часа меньше, чем их коллеги мужского пола – в среднем 39 часов в неделю, – пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Рост гендерного разрыва могло вызвать увеличение зарплат в некоторых отраслях экономики. В прошлом году зарплаты выросли в сферах, где чаще работают мужчины: в обрабатывающей промышленности, строительстве, госуправлении и обеспечении военной безопасности. В образовании и здравоохранении, где больше женщин, зарплаты растут медленнее.

Кроме того, дефицит мужской рабочей силы повысил ее востребованность. Поэтому зарплаты мужчин увеличились.