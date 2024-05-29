Один из фигурантов, руководитель агентства «НСБ-Недвижимость» Ярослав Сергиенко, в настоящее время скрывается от органов следствия.

Один из фигурантов, руководитель агентства «НСБ-Недвижимость» Ярослав Сергиенко, в настоящее время скрывается от органов следствия.

Стали известны подробности уголовного дела в отношении так называемых черных риелторов, о котором ранее сообщало РИА «Омск-информ». Напомним, что 14 мая Первомайский районный суд признал троих омичей виновными в ряде преступлений, в том числе в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. От их действий пострадали 13 человек.

По данным прокуратуры, руководитель риелторской фирмы Ярослав Сергиенко вместе с тремя сообщниками – Александром Дворкиным, Романом Тэрру и Валерием Ходосовым подыскивали пенсионеров, безработных и алкоголиков с долгами за услуги ЖКХ. Риелторы входили к ним в доверие, покупая продукты, алкоголь и одалживая мелкие суммы денег. Затем людей с низким социальным статусом убеждали в необходимости продать свои квартиры и переехать в жилье поменьше. Полученные от продажи квартир деньги преступники присваивали. Уже по другой схеме черные риелторы скупали доли в квартирах и домах с обременением, а потом совладельцев попросту выживали, меняя соседям замки, уничтожая их имущество и причиняя вред здоровью.

Следствием установлено, что за шесть лет мошенники похитили у омичей в общей сложности 8,6 млн рублей. Члены преступной группы были приговорены к лишеню свободы сроками от 4 до 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режима, однако в законную силу приговор пока не вступил. Кроме того, стало известно, что 27 мая Первомайский районный суд Омска принял к рассмотрению жалобу на решение, внесенное судьей Денисом Першукевичем. Кто именно подал жалобу, пока не сообщается, но не исключено, что через своего адвоката это сделал руководитель агентства «НСБ-Недвижимость» Ярослав Сергиенко. Он обвинен в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса РФ: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (статья 167 УК РФ); «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (статья 174.1); «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (статья 179); Мошенничество (статья 159).

В настоящее Сергиенко скрывается от правоохранительных органов, но на сайте агентства «НСБ-Недвижимость» он до сих пор указан как руководитель. Добавим, что компания, руководители которой теперь осуждены, была основана в Омске в 2001 году и первоначально называлась «Славянский бизнес». Свое новое название «НСБ-Недвижимость» получила в 2013 году, и под этим брендом фирма работает до сих пор. Сайт компании, в частности, сообщает, что в 2022 году «НСБ-Недвижимость» приняла участие в ежегодном конкурсе «Профессиональное признание» и вошла в тройку лучших компаний России в номинации «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья 2022 (с численностью сотрудников до 30 человек)». Судя по информации суда, руководителям компании в это время уже было предъявлено обвинение.