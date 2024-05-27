Наказание понесли только трое из четырех преступников. Организатора до сих пор ищут.

Наказание понесли только трое из четырех преступников. Организатора до сих пор ищут.

Первомайский районный суд признал троих омичей виновными в мошенничестве, «черном» риелторстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвами преступников стали 13 человек.

Как сообщили в прокуратуре, с 2013 по 2019 год 47-летний руководитель риелторской фирмы вместе с тремя сообщниками подыскивал пенсионеров, безработных и алкоголиков с долгами за услуги ЖКХ. Он входил к ним в доверие, покупая продукты, алкоголь и одалживая мелкие суммы денег. Потом социально незащищенных людей убеждали в необходимости продать квартиры и купить жилье поменьше. Полученные от продажи квартир деньги преступники присваивали.

Черные риелторы применяли и другую схему. Они скупали доли в квартирах и домах, а потом выживали оттуда других владельцев. Чтобы подешевле выкупить оставшиеся доли, они меняли замки, уничтожали имущество соседей и вредили их здоровью. Одну из своих жертв преступники довели до психического заболевания.

За шесть лет мошенники украли у омичей в общей сложности 8,6 млн рублей. Суд приговорил «черных» риелторов к реальным срокам заключения – от 4 до 6 лет в колонии общего и строгого режима. Также их обязали выплатить пострадавшим около 1,2 млн рублей. Остальные исковые заявления будут рассматривать в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовное дело в отношении организатора группы выделили в отдельное производство, так как он находится в бегах.