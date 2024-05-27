Наказание понесли только трое из четырех преступников. Организатора до сих пор ищут.
Первомайский районный суд признал троих омичей виновными в мошенничестве, «черном» риелторстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Жертвами преступников стали 13 человек.
Как сообщили в прокуратуре, с 2013 по 2019 год 47-летний руководитель риелторской фирмы вместе с тремя сообщниками подыскивал пенсионеров, безработных и алкоголиков с долгами за услуги ЖКХ. Он входил к ним в доверие, покупая продукты, алкоголь и одалживая мелкие суммы денег. Потом социально незащищенных людей убеждали в необходимости продать квартиры и купить жилье поменьше. Полученные от продажи квартир деньги преступники присваивали.
Черные риелторы применяли и другую схему. Они скупали доли в квартирах и домах, а потом выживали оттуда других владельцев. Чтобы подешевле выкупить оставшиеся доли, они меняли замки, уничтожали имущество соседей и вредили их здоровью. Одну из своих жертв преступники довели до психического заболевания.
За шесть лет мошенники украли у омичей в общей сложности 8,6 млн рублей. Суд приговорил «черных» риелторов к реальным срокам заключения – от 4 до 6 лет в колонии общего и строгого режима. Также их обязали выплатить пострадавшим около 1,2 млн рублей. Остальные исковые заявления будут рассматривать в порядке гражданского судопроизводства.
Уголовное дело в отношении организатора группы выделили в отдельное производство, так как он находится в бегах.