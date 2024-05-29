Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 28 мая произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

Международный день миротворцев ООН

76 лет назад, 29 мая 1948 года, Совет Безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира, которая контролировала соблюдение перемирия между Израилем и арабскими государствами. За прошедшие годы ООН были осуществлены около 70 таких операций. В 1988 году за мужество и самоотверженность, проявленные при проведении миротворческих операций, Силы ООН были награждены Нобелевской премией мира.

За все время существования миротворческих сил ООН в их рядах несли службу свыше миллиона военных, полицейских и гражданских сотрудников. Погибли более 3 тыс. миротворцев.

В настоящее время миротворческий контингент насчитывает около 125 тыс. человек из 123 государств-членов ООН.

Всемирный день здорового пищеварения

Сегодня отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году.

Проблемы с пищеварением, к несчастью, являются спутником жизни для многих современных людей из-за неправильного питания, качества продуктов, вредных привычек и даже стресса. В этот день стоит напомнить себе, что ежедневный рацион должен включать белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы в сбалансированном соотношении.

Начало заселения Сибири русскими

Включение Сибири и Дальнего Востока в состав Российского государства длилось со второй половины XVI века. Важной вехой стало 29 мая 1590 года. В этот день по указу царя Федора Иоанновича из Сольвычегодска были отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири русскими.

Направляя первых переселенцев в Сибирь, власти старались обеспечить их всем необходимым.

Падение Константинополя

29 мая 1453 года столица Византии, Константинополь, была захвачена турецкой армией под начальством султана Мехмеда II. Осада города длилась с 6 апреля. Число его защитников не превышало 8 тыс. человек, в то время как на стороне захватчиков воевало в десять раз больше солдат и более чем сто двадцать кораблей.

К этому времени большинство земель Восточной Римской империи уже находилось в руках османов. Падение столицы означало формальный конец империи и окончание целой эпохи. Последний византийский император Константин XI Драгаш погиб в битве. Мехмед II, получивший прозвище Завоеватель, сделал Константинополь столицей Османской империи.

День военного автомобилиста Вооруженных сил России

Праздник установлен приказом министра обороны от 24 февраля 2000 года.

В 1910 году в этот день по указу императора Николая II в Санкт-Петербурге была образована первая учебная автомобильная рота, которая стала прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

Создателем автомобильных войск России считается капитан Петр Секретов, который сначала возглавил первую Учебную автороту, а затем стал командующим автомобильными частями.

День ветеранов таможенной службы

Установлен исполкомом Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы в июне 1999 года. Дата праздника выбрана не случайно: в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров издал декрет «О таможенных сборах и учреждениях», согласно которому была сформирована советская таможенная система.

Покорение Эвереста

Первую попытку покорить высочайшую вершину земли предприняли британцы в 1922 году. Они установили ряд рекордов, но до пика все же не добрались. Затем последовало еще несколько неудачных попыток.

И только 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерп Тенцинг Норгей достигли вершины Джомолунгмы. Там они сделали фотоснимки, закопали в снег конфеты и маленький крест.