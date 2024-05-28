Трехэтажка может обрушиться, аварийное строение угрожает здоровью не только жильцов, но и людей вокруг.

Трехэтажка может обрушиться, поэтому угрожает здоровью не только жильцов, но и людей вокруг.

Центральный районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры Советского округа о незамедлительном расселении аварийного дома № 29 по улице Энергетиков. Эту обязанность возложили на мэрию и департамент жилищной политики.

– В связи с неудовлетворительным техническим состоянием несущих строительных конструкций многоквартирный дом имеет угрозу обрушения. Состояние вышеуказанного многоквартирного дома в связи с возможностью обрушения угрожает жизни и здоровью лиц, не только в нем проживающих, – отметили в суде.

Кирпичную трехэтажку 1959 года постройки признали аварийной в конце 2023 года. До суда безопасность жильцов чиновники обеспечить не пытались.