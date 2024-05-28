В аварийной многоэтажке проживает 190 человек. Прошедшей ночью в одной из квартир с оконного проема рухнула штукатурка.
Прокуратура Советского округа начала проверку происшествия, которое произошло ночью в доме №47а на улице Магистральной. В соцсетях появились сообщения, что в многоэтажке рухнула крыша. На место сразу же выехал мэр Сергей Шелест, однако исследование дома показало, что в одной из квартир с оконного проема рухнула штукатурка.
- В марте текущего года по иску прокуратуры суд обязал орган местного самоуправления незамедлительно расселить данный дом, в котором проживает порядка 190 человек. В мае после вступления судебного решения в законную силу прокуратура направила исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения, - отметили в областной прокуратуре.
Надзорное ведомство даст оценку действиям органов местного самоуправления. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.