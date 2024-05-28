К коррупционным преступлениям относят взятки, злоупотребления служебным положением и некоторые хищения.

К коррупционным преступлениям относят взятки, злоупотребления служебным положением и некоторые хищения.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев провел совещание руководителей правоохранительных органов, посвященное противодействию коррупции. В 2023 году должностные лица и руководители коммерческих организаций региона почти 500 раз получали взятки, злоупотребляли служебным положением и похищали деньги. В этом году выявили уже более 100 коррупционных преступлений.

За весь 2023 год и истекший период 2024 года по инициативе прокуроров к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности привлекли более 1,8 тыс. должностных лиц и лишили полномочий в связи с утратой доверия 14 человек.

Также правоохранители конфисковали две квартиры общей стоимостью более 17 млн рублей, приобретенные на неподтвержденные доходы. С бывшего председателя Совета Тевризского района взыскали 1,9 млн рублей, которые он неизвестно как заработал и потратил на автомобиль.

В этом году суд удовлетворил иск прокурора к бывшему депутату Совета Полтавского городского поселения. У женщины и ее семьи конфисковали трактор и комбайн, купленные на неподтвержденные доходы, а также 4,2 млн рублей.

Особое внимание прокуратура уделяет сферам обеспечения обороноспособности страны, реализации целевых и инвестиционных программ, национальных и федеральных проектов, сфере импортозамещения, стабилизации экономики, развития новых территорий и поддержки населения. На совещании выработали комплекс дополнительных мероприятий для предупреждения и пресечения коррупции.