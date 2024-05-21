В суде женщина не смогла доказать, что ее официальных доходов достаточно, чтобы купить квартиру в Москве, машину, трактор и комбайн.

В суде женщина не смогла доказать, что ее официальных доходов достаточно, чтобы купить квартиру в Москве, машину, трактор и комбайн.

Полтавский районный суд конфисковал имущество бывшего депутата Совета Полтавского городского поселения Аллы Петриковой. Суд пришел к выводу, что покупки были сделаны на неподтвержденные доходы.

Петрикова была депутатом с 2020 по 2023 годы. Ее полномочия прекратили досрочно. Во время работы в совете она сдавала справки о доходах, расходах и имуществе, принадлежавшем ей и ее супругу. Сотрудники прокуратуры проверил и расходы семьи и установили, что в 2021 году они не соответствовали общему доходу за три года. Муж депутата купил в тот год квартиру в Москве, «Ладу», трактор марки «Белорус» и зерноуборочный комбайн «Енисей».

Суд решил, что трактор и комбайн пара должна отдать государству. Квартиру и машину семья уже успела продать, поэтому с супругов взыскали их стоимость – 4,25 млн рублей.

Решение пока не вступило в законную силу. Депутат и ее муж, которые в суде пытались доказать, что их доходов достаточно для таких покупок, могут подать апелляцию.