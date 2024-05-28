Великий парад планет прогнозируется в начале июня. Жители региона смогут увидеть только Сатурн.

Великий парад планет прогнозируется в начале июня. Жители региона смогут увидеть только Сатурн.

Руководитель Омского планетария Владимир Крупко рассказал, смогут ли жители региона посмотреть на Великий парад планет. Это астрономическое явление прогнозируют на 2 июня. Крупко отметил, что парадом планет называется положение, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в линию по одну сторону от Солнца. Однако увидеть все планеты не получится.

– В этот день действительно планеты находятся вместе в секторе 90 градусов, но все они расположены около Солнца, и кроме Сатурна глазом остальные планеты не увидеть. Уран и Нептун по определению не видны глазом, только в телескоп. Остальные, видимые глазу, погасит утренняя заря. Если убрать Солнце, то все планеты засияют рядом на небе, – рассказал Крупко.

Великий парад планет (без Плутона), который ожидается в начале июня, происходит раз в 170 лет. Последний раз он фиксировался в 1982 году.

По словам эксперта, видимость планет улучшится только к началу осени. Наблюдать за планетами в телескоп в обсерватории можно уже с августа.