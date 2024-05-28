Омск-Информ
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·Общество

Из-за ремонта водоснабжение домов Советского круга будет проходить на пониженном давлении.
Омский водоканал предупредил горожан об отключении воды. Сегодня, 28 мая, с 11:00 до 19:00 будет проходить ремонт водопровода на улице Октябрьской, 110. Из-за этого воды не будет в домах № 106 и 110 на улице Октябрьской и в домах № 63 и 65 на улице Герцена.
Кроме того, завтра, 29 мая, будут ремонтировать водопровод на улице Волгоградской. Из-за этого будет отключен участок водовода № 5, водоснабжение домов Советского круга будет проходить на пониженном давлении. Ограничения коснуться и промзоны.
Омичей просят запастись водой. 
·Общество

Из-за ремонта водоснабжение домов Советского круга будет проходить на пониженном давлении.
Омский водоканал предупредил горожан об отключении воды. Сегодня, 28 мая, с 11:00 до 19:00 будет проходить ремонт водопровода на улице Октябрьской, 110. Из-за этого воды не будет в домах № 106 и 110 на улице Октябрьской и в домах № 63 и 65 на улице Герцена.
Кроме того, завтра, 29 мая, будут ремонтировать водопровод на улице Волгоградской. Из-за этого будет отключен участок водовода № 5, водоснабжение домов Советского круга будет проходить на пониженном давлении. Ограничения коснуться и промзоны.
Омичей просят запастись водой. 