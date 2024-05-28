Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 28 мая произошло множество разных событий. Делимся некоторыми из них.

День пограничника

Этому празднику недавно исполнилось 30 лет – его учредил своим указом президент России Борис Ельцин 23 мая 1994 года. В этот день, по традиции, возлагаются цветы к могиле Неизвестного солдата, а также к мемориальным доскам и памятникам. А особо отличившимся военнослужащим присваивают внеочередные звания

Празднуют День пограничника и в некоторых государствах бывшего Советского Союза.

Образование Мурманской области

До ее образования существовал Мурманский округ в составе Ленинградской области. А 28 мая 1938 года он стал отдельным регионом – Мурманской областью. Сегодня она входит в Северо-Западный федеральный округ

В европейской части России это самый северный субъект. На юге регион граничит с Карелией, на западе – с Финляндией, на юго-западе – с Норвегией. Большая часть Мурманской области находится за Полярным кругом. В области более 20 тыс. рек, а их общая протяженность превышает 60 тыс. км – это в полтора раза длиннее экватора.

Приземление Матиаса Руста в Москве

28 мая 1987 года грянул международный скандал. 18-летний пилот-любитель Матиас Руст на легкомоторном самолете перелетел через Красную площадь и сел на Большом Москворецком мосту, в самом сердце столицы. Свой полет молодой летчик начал за две недели до этого в Гамбурге, побывав в Шотландии, на Фарерских островах, в Норвегию и Финляндии.

Подлетая к Москве, он планировал приземлиться на Красной площади или перед Кремлем, но это было невозможно. Тогда он решил сесть на Большом Москворецком мосту, предварительно сверившись с циклом работы светофора. Накатом доехал до Собора Василия Блаженного и, выйдя из кабины, стал раздавать автографы набежавшим людям.

Через час дерзкого пилота арестовали. Суд в Москве обвинил его в хулиганстве и приговорил к четырем годам лишения свободы. Сам Руст в суде утверждал, что его полет – призыв к миру. Спустя год его амнистировали, и Матиас вернулся в ФРГ.

После инцидента заменили почти все руководство Минобороны. Сам Руст с тех пор еще не раз нарушал закон, а его «Сессна-172 Скайхок» хранится в Немецком техническом музее.

Заключение Айгунского договора

28 мая 1858 года стал поворотной датой в истории отношений между Российской империей и маньчжурской Империей Цин. В тот день в Айгуне был заключен договор, который установил русско-китайскую границу вдоль реки Амур.

Со стороны Российской империи документ подписывали генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-адъютант Николай Муравьев и статский советник министерства иностранных дел Петр Перовский. С противоположной стороны – местные вельможи, дипломаты и военные.

Это соглашение имело огромное значение для обеих стран и оказало влияние на дальнейшее развитие региона. Этот исторический документ также стал отправной точкой для полноценного освоения Дальнего Востока России.

Спустя почти 100 лет, в 1947 году, художник Василий Романов написал картину, посвященную событию, которую так и назвал – «Айгунский договор».

День красного волка

Уже в литературе XIX века можно найти упоминание о редкости красного волка. А в наши дни с каждым годом популяция этого хищника с необычным рыжим окрасом сокращается. Сегодня он числится в Красной книге как исчезающий вид. Причины этого просты – потеря естественной среды обитания из-за расширения человеческой деятельности. Вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, браконьерство ставят существование животного под угрозу.

Впрочем, усилия по сохранению красного волка предпринимаются. Создаются национальные парки, заповедники, реализуются программы по восстановлению популяции – все это помогает сохранить вид от полного исчезновения.

Изобретение майонеза

Самая жизнеспособная версия появления на свет этого соуса утверждает, что его изобрели во французском городе Майон в 1756 году. Шла Семилетняя война между Англией и Францией, французские земли оккупировал неприятель. В войсках маршала дю Плесси, герцога Ришелье (правнучатого племянника легендарного кардинала) возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны.

Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-либо необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским воякам. Они окрестили его «майонез» (от французского «mayonnaise» – маонский). Это произошло 28 мая.

Кстати, в Европе майонез более всего по душе именно россиянам. Так что продукт хоть и французский, но его уже сложно не считать русским.