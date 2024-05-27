За год сумма, которую омичи хранят на счетах в банках, выросла почти на 30 %.

За год сумма, которую омичи хранят на счетах в банках, выросла почти на 30 %.

Жители Омской области хранят на счетах в банках почти 366 млрд рублей. Столько денег было там по состоянию на 1 апреля. За год сумма увеличилась на 28 %.

– Среди омичей все большей популярностью пользуются срочные вклады, поскольку ставки по ним сейчас наиболее высокие. Когда люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить, это приводит к снижению спроса на товары и услуги и, как следствие, к замедлению роста цен, – рассказал управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Специалисты отмечают, что деньги на счетах в банках застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей.