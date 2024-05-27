Животное задохнулось в сумке-переноске в ожидании стрижки.

Животное задохнулось в сумке-переноске в ожидании стрижки.

Сегодня, 27 мая, Кировский районный суд Омска начнет рассмотрение иска жительницы города к груминг-салону, в котором погибла его собака. Инцидент произошел в январе этого года.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», женщина привезла в груминг-салон двух собак для подстрижки. Один пес вел себя беспокойно, и его пересадили из зоны ожидания в переноску. В результате животное задохнулось в ожидании стрижки.

Хозяйка собаки обратилась в суд за компенсацией из-за смерти животного. Она требует с груминг-салона 700 тыс. рублей – 200 тысяч за погибшую собаку и 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда.