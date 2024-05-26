Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Во всех случаях разбираются сотрудники ГИБДД.
Вчера вечером на улице Бердникова произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 36-летний мужчина за рулем «Хонды» сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате происшествия 15-летнего подростка пришлось госпитализировать. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее на улице Дмитриева женщина на автомобиле Nissan сбила 11-летнюю девочку. Также ДТП с ребенком произошло в Русской Поляне: 32-летний водитель ВАЗ-2115 сбил 8-летнего мальчика. 
·Происшествия

Во всех случаях разбираются сотрудники ГИБДД.
Вчера вечером на улице Бердникова произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 36-летний мужчина за рулем «Хонды» сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате происшествия 15-летнего подростка пришлось госпитализировать. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее на улице Дмитриева женщина на автомобиле Nissan сбила 11-летнюю девочку. Также ДТП с ребенком произошло в Русской Поляне: 32-летний водитель ВАЗ-2115 сбил 8-летнего мальчика. 