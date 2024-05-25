Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Русско-Полянском районе.
Сегодня около 12:40 в Русской Поляне 32-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 8-летнего мальчика. Авария случилась в Кооперативном переулке. Обстоятельства и причины выясняют полицейские.
Как сообщили в ГИБДД, ребенок получил различные травмы, но насколько серьезные, не сообщается. Его доставили в больницу.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Русско-Полянском районе.
Сегодня около 12:40 в Русской Поляне 32-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 8-летнего мальчика. Авария случилась в Кооперативном переулке. Обстоятельства и причины выясняют полицейские.
Как сообщили в ГИБДД, ребенок получил различные травмы, но насколько серьезные, не сообщается. Его доставили в больницу.