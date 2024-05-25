Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском округе.
Сегодня в Омске около 14:15 55-летняя женщина на автомобиле Nissan сбила 11-летнюю девочку. Авария произошла на улице Дмитриева в районе одноименной остановки.
По предварительным данным, школьница пересекала дорогу по пешеходному переходу. После аварии ей понадобилась медицинская помощь.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах ДТП.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировском округе.
Сегодня в Омске около 14:15 55-летняя женщина на автомобиле Nissan сбила 11-летнюю девочку. Авария произошла на улице Дмитриева в районе одноименной остановки.
По предварительным данным, школьница пересекала дорогу по пешеходному переходу. После аварии ей понадобилась медицинская помощь.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах ДТП.