Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 26 мая произошло множество разных событий. Остановимся на некоторых из них.

День предпринимателя

Ежегодно отмечается в России 26 мая. Соответствующий указ президента, официально закрепляющий эту дату, вышел в 2007 году. Праздник призван «повысить статус» тех, кто занят в сфере экономики и бизнеса. Согласно данным ВЦИОМ, за последние 15 лет доля предпринимателей в России выросла в два раза – с 4 до 8 %.

Договор о противоракетной обороне между СССР и США

26 мая 1972 года в Москве генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Этот шаг стал одним из первых в так называемой политике «разрядки». Документ вступил в силу осенью того же года.

Договор зафиксировал обязательство сторон отказаться от создания, испытания и развертывания систем или компонентов ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования для борьбы со стратегическими баллистическими ракетами, а также не создавать системы ПРО на территории страны.

Ядерные сверхдержавы договорились не развертывать новые системы стратегической противоракетной обороны и иметь на своих территориях по два района стратегической ПРО с не более чем 100 противоракетами в каждом для прикрытия столицы и мест базирования ядерного оружия от обезоруживающего удара. В 2001 году США в одностороннем порядке вышли из договора.

В СССР отменили смертную казнь

26 мая 1947 года президиум Верховного совета СССР издал указ «Об отмене смертной казни». Вместо нее высшей мерой наказания стало заключение на 25 лет в исправительно-трудовых лагерях.

Отказ от смертной казни был непродолжительным по времени: уже с 1950 года смертной казни подлежали изменники Родины, шпионы и диверсанты. Постепенно перечень преступлений, за которые предусматривалась высшая мера наказания, расширялся и к моменту распада государства в 1991 году включал более тридцати видов преступлений.

С 1996 года в России начал действовать мораторий на применение смертной казни. Периодически в обществе возникают дискуссии о ее возвращении, особенно после резонансных преступлений, но власти пока отвергают такую возможность.

Закон о кооперации

26 мая 1988 года в СССР был принят Закон о кооперации, предоставивший обширные права кооперативам. Закон был призван раскрыть потенциал кооперации, возрастание ее роли в ускорении социально-экономического развития страны, усилить процесс демократизации хозяйственной жизни, придать новый импульс колхозному движению, создать условия для вовлечения в кооперативы широких слоев населения.

Под видом кооперативов в конце 1980-х годов в стране легализовалось частное предпринимательство. Основная часть советских кооперативов занималась торговлей и сферой услуг.

Снятие границ между Россией и Белоруссией

26 мая 1995 года на пограничной территории Редьки – Красное произошло символическое снятие пограничных столбов между Россией и Беларусью. Убрали столб премьер-министр России Виктор Черномырдин и президент Беларуси Александр Лукашенко. В 1996 году главы государств подписали Договор о Сообществе России и Беларуси, а в 1997 году преобразовали его в Союз.

Культовый альбом «Битлз»

26 мая 1967 года в Великобритании вышел восьмой студийный альбом группы «Битлз» под названием Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Критики относят его к числу наиболее влиятельных рок-альбомов всех времен. Диск стал одним из первых концептуальных альбомов, а также предвосхитил начало эпохи хиппи и расцвета психоделического рока.

В первые семь дней пластинка разошлась тиражом в 250 тыс. копий, что для тех времен было невероятным результатом. Всего за три месяца количество проданных по всему миру экземпляров достигло 2,5 млн. А всего альбом разошелся тиражом более чем 32 млн копий.

Народный праздник Лукерья Комарница

Святая Гликерия на Руси получила имя Лукерья, а также два прозвища: Комарница, так как в это время начинают появляться мошки и комары, и Гречишница, связанное с традицией сеять гречиху.

Примет на этот праздник много: главная – не убивать комаров. Также советуют не плакать (даже от радости) и не покупать больших и дорогих вещей. Дождь в этот день предвещает ненастное лето, а увеличение количества комаров предсказывает обилие грибов.