Омск-Информ
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·Общество

Сбываются прогнозы, которые синоптики давали еще в середине месяца.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС обновили прогноз погоды в Омской области на ближайшие дни. В воскресенье температура в регионе в основном составит +14...+19 градусов. Однако местами может холодать до +9 °.
Синоптики обещают небольшой, а местами умеренный дождь и северо-западный ветер порывами 7–12 м/с. В отдельных районах ветер усилится до 15–18 м/с.
Ранее сообщалось, что ночами в регионе ожидаются заморозки. В ночь на понедельник температура опустится до +5...–5 градусов. Синоптики также обещают дождь и снег.
Отметим, что еще в середине месяца о снегопаде предупреждали и синоптики сервиса «Вентускай».
·Общество

Сбываются прогнозы, которые синоптики давали еще в середине месяца.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС обновили прогноз погоды в Омской области на ближайшие дни. В воскресенье температура в регионе в основном составит +14...+19 градусов. Однако местами может холодать до +9 °.
Синоптики обещают небольшой, а местами умеренный дождь и северо-западный ветер порывами 7–12 м/с. В отдельных районах ветер усилится до 15–18 м/с.
Ранее сообщалось, что ночами в регионе ожидаются заморозки. В ночь на понедельник температура опустится до +5...–5 градусов. Синоптики также обещают дождь и снег.
Отметим, что еще в середине месяца о снегопаде предупреждали и синоптики сервиса «Вентускай».